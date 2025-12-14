خبرگزاری کار ایران
وزیرخارجه تایلند:

اظهارات ترامپ ناامید کننده است

وزیرخارجه تایلند اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در رابطه با درگیر مرزی کامبوج و تایلند را ناامید کننده دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، «سیهاساک فوانگکتکو»، وزیر خارجه تایلند، روزگذشته -شنبه- در یک کنفرانس خبری گفت که مین‌های زمینی که باعث تلفات نظامی تایلندی در مرز این کشور و کامبوج شده‌اند، یه تصادف نبوده و عمدا توسط کامبوج کار گذاشته شدند  و از اظهارات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در رسانه‌های اجتماعی ابراز ناامیدی کرد.

سیهاساک گفت که مردم تایلند از اظهار نظر ترامپ مبنی بر اینکه بمب کنار جاده‌ای که منجر به کشته و زخمی شدن چندین سرباز تایلندی شد، یک تصادف بوده است، ناامید شده‌اند و خاطرنشان کرد که چنین اظهاراتی احساسات مردم تایلند را جریحه‌دار کرده است.

وزیرخارجه تایلند با اشاره به هفت مورد مستند از مین‌گذاری کامبوج در امتداد مرز، که توسط ناظران مستقل تایید شده است، به همراه حمله راکتی «بی‌ام ۲۱» از پیش برنامه‌ریزی شده به مناطق مرزی تایلند گفت: «طرف آمریکایی ممکن است درک کاملی از حقایق نداشته باشد یا اطلاعات نادرستی دریافت کرده باشد».

دیپلمات ارشد تایلندی در پاسخ به ادعای ترامپ مبنی بر واکنش بیش از حد، تاکید کرد که واکنش کشورش متناسب با حملاتی بوده که متحمل شده است.

 

ثبت نام آلپاری