تاکید عبدالعاطی بر اهمیت تضمین پایداری آتشبس در غزه
وزیر خارجه مصر، بر مخالفت کشورش با هرگونه اقدامی که جدایی بین نوار غزه و کرانه باختری را تشدید کند یا شانس دستیابی به راه حل دو کشور را تضعیف کند، تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، بر مخالفت کشورش با هرگونه اقدامی که جدایی بین نوار غزه و کرانه باختری را تشدید کند یا شانس دستیابی به راه حل دو کشور را تضعیف کند، تأکید کرد.
طبق بیانیهای که امروز -یکشنبه- توسط وزارت خارجه مصر منتشر شد، این موضوع در تماس تلفنی عصر شنبه بین عبدالعاطی و همتای بریتانیاییاش مطرح شد.
وزارت خارجه مصر اعلام کرد که عبدالعاطی با همتای بریتانیایی خود در مورد راههای تقویت روابط دوجانبه و تبادل نظر در مورد تحولات منطقهای مورد علاقه مشترک گفتوگو کرد.
در مورد تحولات نوار غزه، عبدالعاطی بر اهمیت تضمین پایداری آتشبس و اجرای الزامات مرحله دوم طرح ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در غزه تأکید کرد.