به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، «بدر عبدالعاطی»، وزیر ‌خارجه مصر، بر مخالفت کشورش با هرگونه اقدامی که جدایی بین نوار غزه و کرانه باختری را تشدید کند یا شانس دستیابی به راه حل دو کشور را تضعیف کند، تأکید کرد.

طبق بیانیه‌ای که امروز -یکشنبه- توسط وزارت ‌خارجه مصر منتشر شد، این موضوع در تماس تلفنی عصر شنبه بین عبدالعاطی و همتای بریتانیایی‌اش ‌مطرح شد.

وزارت ‌خارجه مصر اعلام کرد که عبدالعاطی با همتای بریتانیایی‌ خود در مورد راه‌های تقویت روابط دوجانبه و تبادل نظر در مورد تحولات منطقه‌ای مورد علاقه مشترک گفت‌وگو کرد.

در مورد تحولات نوار غزه، عبدالعاطی بر اهمیت تضمین پایداری آتش‌بس و اجرای الزامات مرحله دوم طرح ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در غزه تأکید کرد.

