اذعان ترامپ به احتمال شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای
رئیس جمهور ایالات متحده اذعان داشت که جمهوری‌خواهان ممکن است در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سال میلادی آتی شکست بخورند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، در مصاحبه‌ای با وال استریت ژورنال که عصر روزگذشته -شنبه- منتشر شد، اذعان داشت که احتمال دارد جمهوری‌خواهان علی‌رغم آنچه که وی موفقیت‌های اقتصادی به دست آمده در جریان سال گذشته می‌داند، در انتخابات میان دوره‌ای سال ۲۰۲۶ شکست بخورند.

ترامپ در مصاحبه گفت: «من بزرگترین اقتصاد تاریخ را ایجاد کردم، اما زمان می‌برد تا مردم آنرا درک کنند».

وی افزود: «تمام اینم پول‌هایی که به سوی کشورمان جاری است برای ساختن چیزهایی از قبیل کارخانه ماشین، هوش مصنوعی، و بسیاری چیز دیگر استفاده می‌شود. اما نمی‌توانم بگویم که چگونه بر رای دهندگان ما تاثیر می‌گذارد. تنها کاری که می‌توانم انجام بدهم کارم است».

 

