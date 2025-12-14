افزایش تخلیه اجباری منازل در آلمان

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، داده‌های موجود حاکی از آن است که طی سال گذشته میلادی بیش از ۳۲ هزار خانه در آلمان به اجبار تخلیه شدند که در مقایسه با سال ۲۰۲۳، بیش از ۲۰۰۰ مورد افزایش داشته است.

این در حالی است که هشدارهایی مبنی بر افزایش تعداد افرادی که در دو سال گذشته تحت تأثیر فقر مسکن در آلمان قرار گرفته‌اند، صادر شده است.

این ارقام بر اساس آماری است که وزارت دادگستری در پاسخ به درخواست توجیهی بلوک حزب چپ در پارلمان آلمان (بوندستاگ) منتشر کرده است و این آمار شامل تخلیه خانه‌ها و سایر املاک نیز می‌شود.

داده‌ها نشان می‌دهد که بیشتر تخلیه‌ها در پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان، نوردراین-وستفالن (۱۰۱۱۸ مورد)، و پس از آن بایرن (۲۹۷۹ مورد)، نیدرزاکسن (۲۶۳۹ مورد) و زاکسن (۲۳۶۷ مورد) انجام شده است، به همان ترتیبی که در سال قبل انجام شده بود.

این تعداد در ایالت‌های براندنبورگ، برمن، هسن و تورینگن در مقایسه با سال ۲۰۲۳ که شاهد بیش از ۳۰ هزار تخلیه در سراسر آلمان بود، اندکی کاهش یافته است.

