مرتس: پوتین با سقوط اوکراین متوقف نخواهد شد

صدراعظم آلمان، خواستار تحلیل کامل استراتژی ‌رئیس جمهور روسیه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از دویچه وله، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، خواستار تحلیل کامل استراتژی «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه شد.

‌مرتس در سخنرانی خود در کنفرانس اتحادیه دموکرات مسیحی باواریا در مونیخ ‌هشدار داد: «اگر اوکراین سقوط کند، او متوقف نخواهد شد... هر کسی که امروز فکر می‌کند که او (پوتین) از این موضوع راضی خواهد بود، باید استراتژی‌ها، اسناد، سخنرانی‌های ارائه شده و حضورهای عمومی خود را به دقت تحلیل کند.»

وی گفت که هدف پوتین «ایجاد تغییر اساسی در مرزهای درون اروپا و احیای اتحاد جماهیر شوروی در مرزهای سابق آن» است.

وی خاطرنشان کرد که این هدف با تهدیدی جدی - از جمله در سطح نظامی - برای کشورهایی که قبلاً «بخشی از آن امپراتوری» بودند، همراه است.

 

