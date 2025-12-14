رسانه عبری: آمریکا مانع عملیات گسترده اسرائیل علیه حزبالله شد
رسانههای عبری گزارش دادند که آمریکا مانع از اجرای عملیات نظامی وسیع اسرائیل در مرکز بیروت علیه نیروها و زیرساختهای حزبالله شد و در نتیجه تلآویو تحت فشار واشنگتن تمرکز خود را بر عملیات محدود و هدفمند در جنوب لبنان معطوف کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، سایت عبری «والا» تصریح کرد اسرائیل قصد داشت عملیاتی گسترده در قلب بیروت انجام دهد تا عناصر حزبالله و زیرساختهای آن را هدف قرار دهد، اما فشار آمریکا مانع اجرای این طرح شد.
در نتیجه، اسرائیل گزینه عملیات محدود و هدفمند هوایی و زمینی را جایگزین کرده و تمرکز اصلی خود را بر جنوب لبنان معطوف کرده است. با این حال، این رویکرد با دیدگاه برخی مقامهای امنیتی اسرائیل همخوانی ندارد که خواستار عملیات گسترده برای تضعیف کامل حزبالله هستند.
طبق گزارش این منبع عبری، فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل اعلام کرده است که از ابتدای نوامبر تاکنون، ۲۸ نفر از اعضای حزبالله، از جمله دستکم ۱۵ نفر از نیروهای «یگان رضوان» به شهادت رسیدهاند که میتوان به، هیثم علی الطبطبایی، رئیس ستاد حزبالله و چند فرمانده دیگر یگان رضوان نیز اشاره کرد. همچنین ۱۳ نفر از اعضای حماس در مجتمع آموزشی جنوب لبنان هدف عملیات ترور اسرائیل قرار گرفتند.