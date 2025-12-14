خبرگزاری کار ایران
دست‌کم ۶ نیروی حافظ صلح در سودان کشته شدند

ارتش بنگلادش از کشته شدن ۶ نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در سودان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش  بنگلادش روز گذشته -شنبه- اعلام کرد که در جریان حمله به پایگاه سازمان ملل در سودان، دست‌کم ۶ نیروی حافظ صلج بنگلادشی کشته و ۸ تن مجروح شدند.

ارتش بنگلادش در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وضعیت در منطقه کماکان نا آرام بوده و درگیری‌ها با تروریست‌ها در جریان است».

در این بیانیه افزوده شد: «مقامات تمام تلاش خود را جهت فراهم کردن خدمات درمانی و امداد و نجات برای مصدومان انجام می‌دهند».

 

