به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش بنگلادش روز گذشته -شنبه- اعلام کرد که در جریان حمله به پایگاه سازمان ملل در سودان، دست‌کم ۶ نیروی حافظ صلج بنگلادشی کشته و ۸ تن مجروح شدند.

ارتش بنگلادش در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وضعیت در منطقه کماکان نا آرام بوده و درگیری‌ها با تروریست‌ها در جریان است».

در این بیانیه افزوده شد: «مقامات تمام تلاش خود را جهت فراهم کردن خدمات درمانی و امداد و نجات برای مصدومان انجام می‌دهند».

