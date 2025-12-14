ترامپ تایلند و کامبوج را به عوارض گمرکی تهدید کرد
رئیسجمهور آمریکا، در مصاحبهای با وال استریت ژورنال، تایلند و کامبوج را تهدید کرد که در صورت عدم توقف خصومتها، عوارض گمرکی بیشتری وضع خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس،
ترامپ گفت: «من همین ۱۰ دقیقه پیش، درست قبل از آمدن شما، از تعرفهها استفاده کردم تا التهاب جدیدی را که با تایلند و کامبوج ایجاد شده بود، فرو بنشانم. و به آنها گفتم: اگر جنگ راه بیندازید، نه تنها قرارداد تجاریمان را فسخ میکنم، بلکه تعرفههایی را نیز بر کشور شما اعمال خواهم کرد.» او افزود: «هیچکس جز من نمیتواند این کار را انجام دهد.»
وال استریت ژورنال اعلام کرد که این مصاحبه روز جمعه ضبط شده است.
ظاهراً ترامپ به مکالمات تلفنی اوایل همان روز با نخست وزیران تایلند و کامبوج، آنوتین چارنویراکول و هون مانت، اشاره میکرد.