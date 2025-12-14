زلنسکی:
با نمایندگان ایالات متحده و اروپا در برلین دیدار خواهم کرد
رئیسجمهور اوکراین گفت که با نمایندگان ایالات متحده و اروپا در برلین دیدار خواهد کرد تا در مورد «مبانی صلح» گفتوگو کند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین، گفت که با نمایندگان ایالات متحده و اروپا در برلین دیدار خواهد کرد تا در مورد «مبانی صلح» گفتوگو کند.
زلنسکی گفت که اوکراین به یک صلح «آبرومندانه» و تضمینی مبنی بر عدم حمله مجدد روسیه، که در سال ۲۰۲۲ به کشورش حمله کرد، نیاز دارد.
آلمان پیش از این اعلام کرده بود که در طول هفته جاری میزبان هیئتهای ایالات متحده و اوکراین برای مذاکره در مورد آتشبس در اوکراین خواهد بود، پیش از آنکه نشستی با حضور رهبران اروپایی و زلنسکی در برلین در روز دوشنبه برگزار شود.