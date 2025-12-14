خبرگزاری کار ایران
لاوروف:

شاهد تغییر در توازن قدرت در بالکان هستیم

شاهد تغییر در توازن قدرت در بالکان هستیم
وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که روسیه شاهد روندهای خطرناک افزایش قابلیت‌های نظامی و تغییر در توازن قدرت در بالکان است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که روسیه شاهد روندهای خطرناک افزایش قابلیت‌های نظامی و تغییر در توازن قدرت در بالکان است.

لاوروف در مقاله‌ای که در روزنامه صربستانی «پولیتیکا» منتشر شد، اظهار داشت که کشورهای غربی حامی مقامات جدایی‌طلب در کوزوو، سال‌هاست که قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حل و فصل اوضاع در استان صربستان کوزوو را نادیده گرفته‌اند.

لاوروف خاطرنشان کرد که این کشورها «پس از به رسمیت شناختن استقلال یکجانبه اعلام شده این استان، همچنان به تشویق سوءاستفاده‌های ضد صرب انجام شده توسط رهبری پریشتینا، از جمله اقداماتی برای ایجاد ارتش غیرقانونی آلبانیایی‌های کوزوو، ادامه می‌دهند.»

