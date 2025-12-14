نگرانی اسرائیل از افزایش نفوذ منطقهای ترکیه
یک پژوهشگر اسرائیلی هشدار داد که ترکیه و قطر با استفاده از نفوذ سیاسی، اقتصادی و رسانهای جایگاه خود را در منطقه به ویژه سوریه تقویت کردهاند و این امر برای تلآویو چالشبرانگیز شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی۲۱»، کفیر تسوفا، پژوهشگر خاورمیانه و مدرس دانشگاه «رامات گات»، در مقالهای نوشت که پس از دو سال جنگهای منطقهای و فروکش کردن تنشها، نقشه قدرت در منطقه پیچیدهتر شده است؛ ایران ضعیفتر و اسرائیل تضعیف شده، اما ترکیه با حمایت قطر موقعیت خود را تقویت کرده است.
تسوفا افزود که پیش از حمله حماس در هفتم اکتبر، اسرائیل در آستانه اجرای یک پروژه استراتژیک بود؛ مسیری تجاری از هند تا مدیترانه که از طریق عربستان، اردن و اسرائیل میگذشت و قرار بود جایگزینی برای جاده ابریشم چین باشد، اما حمله حماس و جنگ در غزه این طرح را متوقف کرد.
وی ادامه داد که پس از این تحولات، نفوذ ایران در سوریه کاهش یافته و خلا ایجاد شده در شمال سوریه و مرزهای منطقهای توسط نیروهای سنی جهادی و اتحادهای محلی پر شده است که از حمایت سیاسی، اطلاعاتی و گاه نظامی ترکیه برخوردارند. نتیجه این تغییرات، کاهش نفوذ ایران و حزبالله و افزایش نقش ترکیه به عنوان بازیگر اصلی در شمال سوریه و دمشق جدید است.
تسوفا همچنین تأکید کرد که این تغییرات اقتصادی و تجاری، بخشی از یک استراتژی گستردهتر ترکیه برای تثبیت جایگاه منطقهای خود است. به گفته وی، ترکیه و قطر به عنوان مراکز سیاسی و رسانهای جریان اسلام سنی، از جمله گروه اخوانالمسلمین، نفوذ خود را از طریق حمایت از حماس و رسانههایی مانند الجزیره تقویت کردهاند.
وی افزود که حماس برای این دو کشور صرفاً یک گروه نظامی دشمن نیست، بلکه بخشی از گسترش ایدئولوژیک آنها محسوب میشود. تسوفا اشاره کرد که در ساعات اولیه عملیات «طوفان الاقصی»، شبکههای اینترنتی پر شد از تبلیغات حامی این گروه و استفاده از ابزارهای رسانهای و اطلاعاتی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و مشروعیتزدایی از اسرائیل.
کارشناس اسرائیلی نتیجه گرفت که ترکیه و قطر امروز از تغییرات در افکار عمومی غرب بهره میبرند و با استفاده از بازی چندجانبه منطقهای، نفوذ خود را افزایش داده و جایگاه خود را تثبیت کردهاند، در حالی که اسرائیل با کاهش مشروعیت و چالش در روابط با برخی کشورهای غربی مواجه شده است.