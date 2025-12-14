منابع عبری گزارش دادند:
جزئیات طرح حماس برای ربودن «بن گویر» و انتقالش به غزه+ ویدئو
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که تصاویر تازهای نشان میدهد حماس پیش از حمله ۷ اکتبر، برنامهریزی و تمریناتی برای ربودن وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، و انتقال او به نوار غزه انجام داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروهای یگان ویژه نخبه حماس پیش از حمله هفتم اکتبر، تمرینات میدانی گستردهای انجام دادهاند که شبیهسازی ورود به داخل خاک «اسرائیل» و ربایش یک مقام ارشد اسرائیلی بود.
در این تصاویر، فردی با پوششی مشابه ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، دیده میشود که با تهدید اسلحه مهار شده و ابتدا به یک خودرو و سپس به خودروی دیگری منتقل میشود؛ این صحنه شبیهسازی انتقال او به نوار غزه است.
کانال ۱۳ همچنین گزارش داد که این تصاویر با استفاده از دوربینهای نصبشده بر روی تجهیزات و بدن حماس ضبط شده و از معدود مدارکی است که جزئیات آمادگیهای پیش از حمله را نشان میدهد.
همچنین تصاویری از فعالیتهای یگان هوایی حماس منتشر شده که نشان میدهد عناصر این گروه در روزهای پیش از حمله، پهپادهای نوع «زواری» را با استفاده از وسایل ابتدایی از جمله چسب داغ آماده کردهاند و دستورالعملهای پرواز را از اینترنت دریافت کردهاند.
با وجود ابتدایی بودن تجهیزات، تصاویر نشان میدهد که عناصر حماس نقشههای دقیقی از سامانه دفاع هوایی اسرائیل در اختیار داشتهاند، امری که به ادعای رسانه اسرائیلی نشاندهنده آمادگی اطلاعاتی پیشین و سازمانیافته بوده است.
همچنین تصاویر نشان میدهد که فرماندهان میدانی برجسته حماس در یک اتاق نشست، با حضور افرادی مانند رافع سلامه، فرمانده تیپ خانیونس، و راضی ابوطعمه، رئیس سابق بخش پشتیبانی رزمی، حضور داشتند.
رسانه اسرائیلی مدعی شده که این شواهد نشان میدهد حمله ۷ اکتبر نتیجه برنامهریزی طولانیمدت، تمرینات گسترده و سرمایهگذاری منابع بوده و صرفا یک اقدام آنی نبوده است، بلکه شامل عملیات ربایش و هدفگیری نهادهای سیاسی، امنیتی و غیرنظامی اسرائیل بوده است.