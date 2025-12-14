خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تقدیم استوارنامه سفیر امارات به رئیس‌جمهوری موقت سوریه

تقدیم استوارنامه سفیر امارات به رئیس‌جمهوری موقت سوریه
کد خبر : 1727136
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر و نماینده فوق‌العاده دولت امارات متحده عربی در دمشق، طی مراسمی رسمی در قصر الشعب، استوارنامه خود را به رئیس‌جمهوری موقت سوریه، تقدیم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از امارات الیوم، «حمد راشد الحبسی» سفیر و نماینده فوق‌العاده دولت امارات متحده عربی در دمشق، طی مراسمی رسمی در قصر الشعب، استوارنامه خود را به «ابومحمد الجولانی» معروف به «احمد الشرع» رئیس‌جمهوری موقت سوریه، تقدیم کرد.

الحبسی در جریان این مراسم با تأکید بر تمایل کشورش برای تحکیم و فعال‌سازی روابط دوجانبه، ابراز امیدواری کرد که گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف، به تقویت پیوندهای میان دو کشور و ملت‌های آن‌ها منجر شود.

دو طرف در این دیدار همچنین به بررسی فرصت‌های همکاری و راه‌های توسعه آن که می‌تواند منافع و اهداف مشترک سوریه و امارات را تأمین کند، پرداختند.

سفیر امارات در ادامه، پیام و سلام «محمد بن زاید آل نهیان» رئیس امارات متحده عربی، و «محمد بن راشد آل مکتوم» معاون رئیس امارات و حاکم دبی، را به رئیس‌جمهوری سوریه منتقل کرد و برای این کشور و ملت آن، آرزوی پیشرفت و شکوفایی بیشتر داشت.

در مقابل، ابومحمد الجولانی ضمن ابلاغ سلام خود به رهبران امارات، برای دولت و ملت این کشور آرزوی توسعه و تعالی روزافزون و برای سفیر جدید در انجام مأموریتش آرزوی موفقیت کرد.

رئیس‌جمهور سوریه همچنین بر آمادگی دمشق برای ارائه هرگونه حمایت لازم به‌منظور تسهیل مأموریت سفیر امارات و تقویت روابط دوجانبه در تمامی زمینه‌های مورد اهتمام دو کشور تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری