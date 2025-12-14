به گزارش ایلنا به نقل از امارات الیوم، «حمد راشد الحبسی» سفیر و نماینده فوق‌العاده دولت امارات متحده عربی در دمشق، طی مراسمی رسمی در قصر الشعب، استوارنامه خود را به «ابومحمد الجولانی» معروف به «احمد الشرع» رئیس‌جمهوری موقت سوریه، تقدیم کرد.

الحبسی در جریان این مراسم با تأکید بر تمایل کشورش برای تحکیم و فعال‌سازی روابط دوجانبه، ابراز امیدواری کرد که گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف، به تقویت پیوندهای میان دو کشور و ملت‌های آن‌ها منجر شود.

دو طرف در این دیدار همچنین به بررسی فرصت‌های همکاری و راه‌های توسعه آن که می‌تواند منافع و اهداف مشترک سوریه و امارات را تأمین کند، پرداختند.

سفیر امارات در ادامه، پیام و سلام «محمد بن زاید آل نهیان» رئیس امارات متحده عربی، و «محمد بن راشد آل مکتوم» معاون رئیس امارات و حاکم دبی، را به رئیس‌جمهوری سوریه منتقل کرد و برای این کشور و ملت آن، آرزوی پیشرفت و شکوفایی بیشتر داشت.

در مقابل، ابومحمد الجولانی ضمن ابلاغ سلام خود به رهبران امارات، برای دولت و ملت این کشور آرزوی توسعه و تعالی روزافزون و برای سفیر جدید در انجام مأموریتش آرزوی موفقیت کرد.

رئیس‌جمهور سوریه همچنین بر آمادگی دمشق برای ارائه هرگونه حمایت لازم به‌منظور تسهیل مأموریت سفیر امارات و تقویت روابط دوجانبه در تمامی زمینه‌های مورد اهتمام دو کشور تأکید کرد.

