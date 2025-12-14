به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد که در برلین، با نمایندگان آمریکا و اروپا دیدار خواهد کرد تا آنچه را «پایه‌های صلح» خواند، مورد بحث و بررسی قرار دهد.

زلنسکی با تأکید بر نیاز اوکراین به «صلحی شرافتمندانه»، تصریح کرد که هرگونه توافق باید شامل تضمین‌هایی باشد که از تکرار حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین جلوگیری کند.

در همین راستا، دولت آلمان پیش‌تر اعلام کرده بود که اوایل هفته آینده میزبان نمایندگان آمریکا و اوکراین برای انجام گفت‌وگوهایی درباره آتش‌بس در اوکراین خواهد بود؛ مذاکراتی که پیش از برگزاری نشستی با حضور رهبران اروپایی و رئیس‌جمهوری اوکراین در برلین انجام می‌شود.

هم‌زمان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که «پیشرفت قابل توجهی» در پرونده اوکراین و روسیه حاصل شده است. این در حالی است که کاخ سفید روز پنج‌شنبه گذشته تأکید کرده بود ترامپ تنها در صورتی نماینده‌ای به این نشست اعزام خواهد کرد که چشم‌انداز واقعی برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات صلح وجود داشته باشد.

دولت آلمان همچنین تأیید کرده است که برلین روز دوشنبه میزبان رهبران اروپایی، از جمله رئیس کمیسیون اروپا و دبیرکل ناتو، خواهد بود. این نشست پس از برگزاری «فروم تجاری آلمان و اوکراین» که زلنسکی در آن حضور خواهد داشت، برگزار می‌شود.

