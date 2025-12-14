خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی در برلین با نمایندگان اروپا و آمریکا دیدار می‌کند

زلنسکی در برلین با نمایندگان اروپا و آمریکا دیدار می‌کند
کد خبر : 1727135
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد که در برلین، با نمایندگان آمریکا و اروپا دیدار خواهد کرد تا آنچه را «پایه‌های صلح» خواند، مورد بحث و بررسی قرار دهد.

به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد که در برلین، با نمایندگان آمریکا و اروپا دیدار خواهد کرد تا آنچه را «پایه‌های صلح» خواند، مورد بحث و بررسی قرار دهد.

زلنسکی با تأکید بر نیاز اوکراین به «صلحی شرافتمندانه»، تصریح کرد که هرگونه توافق باید شامل تضمین‌هایی باشد که از تکرار حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین جلوگیری کند.

در همین راستا، دولت آلمان پیش‌تر اعلام کرده بود که اوایل هفته آینده میزبان نمایندگان آمریکا و اوکراین برای انجام گفت‌وگوهایی درباره آتش‌بس در اوکراین خواهد بود؛ مذاکراتی که پیش از برگزاری نشستی با حضور رهبران اروپایی و رئیس‌جمهوری اوکراین در برلین انجام می‌شود.

هم‌زمان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که «پیشرفت قابل توجهی» در پرونده اوکراین و روسیه حاصل شده است. این در حالی است که کاخ سفید روز پنج‌شنبه گذشته تأکید کرده بود ترامپ تنها در صورتی نماینده‌ای به این نشست اعزام خواهد کرد که چشم‌انداز واقعی برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات صلح وجود داشته باشد.

دولت آلمان همچنین تأیید کرده است که برلین روز دوشنبه میزبان رهبران اروپایی، از جمله رئیس کمیسیون اروپا و دبیرکل ناتو، خواهد بود. این نشست پس از برگزاری «فروم تجاری آلمان و اوکراین» که زلنسکی در آن حضور خواهد داشت، برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری