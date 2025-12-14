به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه شامگاه شنبه اعلام کرد که مشکل اصلی در جنوب سوریه، صرفاً ابعاد و گستره آن نیست، بلکه ورود اسرائیل به‌عنوان یک طرف مداخله‌گر است که این منطقه را به کانون خطر تبدیل کرده است.

هاکان فیدان در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت که آنچه اکنون در جنوب سوریه جریان دارد، «احتمالاً بزرگ‌ترین منطقه خطر برای ما در شرایط فعلی» به شمار می‌رود.

وی همچنین گفت که «قسد» جسارت خود را از اسرائیل می‌گیرد و هرگز در کنار مخالفان سوری علیه نظام «بشار اسد» رئیس‌جمهوری سابق سوریه اقدام نکرده است.

فیدان همچنین در خصوص روند زمین گذاشتن سلاح توسط «پ‌ک‌ک» گفت که این مسیر از سوی ترکیه با شفافیت بسیار بالا و به شکلی مطلوب در حال پیش رفتن است.

وی افزود: «ما حتی یک جمله هم درباره اینکه این سازمان قصد دارد چه اقدامی انجام دهد، نمی‌شنویم».

