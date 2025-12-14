خبرگزاری کار ایران
ترامپ:

در صورت تکرار حمله به نیروهای آمریکایی، پاسخ قاطع خواهیم داد

در صورت تکرار حمله به نیروهای آمریکایی، پاسخ قاطع خواهیم داد
رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورش در صورت حمله دوباره به نیروهای آمریکایی، پاسخ قاطع خواهد داد.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورش در صورت حمله دوباره به نیروهای آمریکایی، پاسخ قاطع خواهد داد.

ترامپ در واکنش به کمین اخیر در شرق سوریه که به کشته شدن سه تبعه آمریکایی انجامید، تأکید کرد: «اگر نیروهای آمریکایی بار دیگر هدف حمله قرار بگیرند، بدون تردید پاسخ خواهیم داد».

وی همچنین با اشاره به عاملان این حمله، گفت: «ما به داعش پاسخ خواهیم داد» و افزود که آمریکا اجازه نخواهد داد چنین حملاتی بدون مجازات باقی بماند.

رئیس‌جمهوری آمریکا در پیام دیگری، کشته‌شدگان این حادثه را «سه میهن‌دوست بزرگ» توصیف کرد و گفت: «ما عزادار از دست دادن سه آمریکایی شجاع در سوریه هستیم که در یک کمین جان خود را از دست دادند«.

این اظهارات پس از آن بیان شد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از کشته شدن دو سرباز آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی در جریان کمینی در شرق سوریه خبر داد.

واشنگتن اعلام کرده است که در حال بررسی ابعاد و عاملان این حمله است. 

 

