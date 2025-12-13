به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق در کنفرانس مطبوعاتی با «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد در بغداد گفت عراق با فداکاری‌های فرزندانش نتوانست بر تروریسم پیروز شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، السودانی افزود که پایان مأموریت یونامی به معنای پایان شراکت با عراق نیست و ما به مواضع دبیرکل سازمان ملل در قبال عراق افتخار می‌کنیم.

وی بیان کرد که روابط ما با هیئت یونامی محوری است.

این مقام عراقی اشاره کرد که انتخابات پارلمانی اخیر سازمان یافته‌ترین انتخابان بوده است.

السودانی اظهار داشت که ما مایل به ایجاد روابط با سازمان ملل بر پایه‌های متوازن هستیم.

