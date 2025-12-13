خبرگزاری کار ایران
السودانی: به مواضع دبیرکل سازمان ملل در قبال عراق افتخار می‌کنیم

کد خبر : 1726958
نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق در کنفرانس مطبوعاتی با دبیرکل سازمان ملل متحد در بغداد گفت عراق با فداکاری‌های فرزندانش نتوانست بر تروریسم پیروز شود.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق در کنفرانس مطبوعاتی با «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد در بغداد گفت عراق با فداکاری‌های فرزندانش نتوانست بر تروریسم پیروز شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، السودانی افزود که پایان مأموریت یونامی به معنای پایان شراکت با عراق نیست و ما به مواضع دبیرکل سازمان ملل در قبال عراق افتخار می‌کنیم.

وی بیان کرد که روابط ما با هیئت یونامی محوری است.

این مقام عراقی اشاره کرد که انتخابات پارلمانی اخیر سازمان یافته‌ترین انتخابان بوده است.

السودانی اظهار داشت که ما مایل به ایجاد روابط با سازمان ملل بر پایه‌های متوازن هستیم.

