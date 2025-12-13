جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه جدیدترین آمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه را اعلام کرد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۷۰ هزار و ۶۵۴ نفر رسیده است.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۱ هزار و ۹۵ نفر رسیده است.

