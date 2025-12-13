خبرگزاری کار ایران
السیسی به واشنگتن می‌رود

رسانه‌ها از سفر رئیس جمهور مصر به ایالات متحده در ماه میلادی جاری خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الوسط، وبسایت خبری آمریکایی نشنال به نقل از منابع گزارش داد که «عبدل الفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر در ماه میلادی جاری برای دیدار و گفت‌وگو با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، به واشنگتن سفر می‌کند.

این اولین سفر السیسی در جریان دور دوم ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود. 

گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که رئیس جمهور مصر در زمان اختلاف نظر میان قاهره و واشنگتن بر سر وضعیت غزه، از سفر به کاخ سفید خودداری کرده بود، اما اکنون پس از امضای توافق «شرم‌الشیخ» برای آتش‌بس در نوار غزه، دو کشور به یکدیگر نزدیک شده‌اند.

 

 

 

