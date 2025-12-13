آلمان خواستار توقف شهرکسازیهای اسرائیل در کرانه باختری شد
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت خارجه آلمان از اسرائیل خواست که فوراً تصمیم خود برای ساخت شهرکهای جدید در کرانه باختری را لغو کند.
این بیانیه توسط این وزارتخانه در مورد تصویب طرحهای ساخت ۷۶۴ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری توسط شورای عالی برنامهریزی اداره عمران اسرائیل منتشر شد.
در این بیانیه آمده است: «ما از دولت اسرائیل میخواهیم که فوراً ساخت شهرکها را متوقف کند و ما قاطعانه الحاق رسمی و الحاق بالفعل را که از طریق گسترش شهرکها و سایر اقدامات انجام میشود، رد میکنیم.»
در این بیانیه آمده است که اسرائیل امسال حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی جدید را تصویب کرده است و آن را «رکورد جدید» و مایه نگرانی شدید توصیف میکند.