به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، «جیمز کومر»، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، «بیل کلینتون»، رئیس جمهور سابق آمریکا و «هیلاری کلینتون»، همسر وی از تهدید کرد که در صورت امتناع از حضور در این کمیته برای شهادت در چارچوب تحقیقات کمیته در مورد پرونده «جفری اپستین»، تاجر محکوم به جرایم جنسی، به اتهام اهانت به مجلس، علیه آنها اقامه دعوی خواهد کرد.

کومر، جمهوری‌خواه اهل کنتاکی، در بیانیه‌ای گفت: «کلینتون‌ها ماه‌ها پس از صدور احضاریه‌ها در تحقیقات مربوط به نحوه مدیریت تحقیقات اپستین توسط دولت، تلاش‌های کارکنان کمیته برای تعیین زمان شهادت خود را به تاخیر انداختند، مانع‌تراشی کردند و تا حد زیادی نادیده گرفتند».

شایان ذکر است که بسیاری از روسای جمهور سابق داوطلبانه در برابر کنگره شهادت داده‌اند، اما هیچ یک از آنها مجبور به انجام این کار نشده‌اند.

