به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که رئیس‌جمهور اوکراین از دیگر کشورها باج‌گیری می‌کند.

«ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت ‌خارجه روسیه، به خبرگزاری تاس گفت که سیاستمداران غربی به دلیل فساد با« ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، در ارتباط هستند و او از آن‌ها ‌در مورد پارامترهای حل و فصل اوکراین و موضوع انتخابات باج‌گیری می‌کند.

این دیپلمات روس خاطرنشان کرد: «او از همه باج‌گیری می‌کند. او یک تروریست واقعی است، چه از نظر نحوه اجرا و چه از نظر ایدئولوژی. او به باج‌گیری از همه عادت کرده است. او می‌داند چه کسانی از غرب با او در معاملات فساد هستند.»

انتهای پیام/