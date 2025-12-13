خبرگزاری کار ایران
چشم‌انداز حل بحران اوکراین به زودی روشن خواهد شد

رئیس‌جمهور آمریکا‌ ‌اظهار داشت که چشم‌انداز حل بحران اوکراین به زودی روشن خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، ‌اظهار داشت که چشم‌انداز حل بحران اوکراین به زودی روشن خواهد شد.

ترامپ در مراسمی در کاخ سفید گفت: «ما در حال بررسی این هستیم که آیا می‌توانیم به توافقی دست یابیم یا خیر. خواهیم دید، خواهیم دید. به زودی خواهیم فهمید.»

ترامپ ‌در یک بیانیه مطبوعاتی تأکید کرد که واشنگتن به دستیابی به توافق برای حل بحران بسیار نزدیک است و مردم اوکراین به جز «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور این کشور خواهان دستیابی به این توافق هستند.

 

