به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک مقام اسرائیلی ‌گفت که «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر، در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ندارد.

این در حالی است پیشتر که گزارش‌هایی مبنی بر تلاش «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل برای ترتیب دادن چنین دیداری منتشر شده بود.

این مقام توضیح داد که مصر در ماه‌های اخیر به شدت از اسرائیل به دلیل چندین مسئله مهم انتقاد کرده است، که به گفته این روزنامه، احتمال دیدار السیسی با نتانیاهو در آینده نزدیک را کاهش می‌دهد، با وجود اینکه تل آویو و واشنگتن به برگزاری نشستی بین آن‌ها ابراز علاقه کرده‌اند.

‌این مقام افزود که قاهره هنوز نگران است که اسرائیل با توجه به برنامه‌هایش برای تمرکز بر پروژه‌های اولیه بازسازی در شهر رفح در جنوب غزه، در مرز مصر، این تلاش را رد نکرده باشد.

