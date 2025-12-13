خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک منبع آگاه خبر داد:

السیسی برنامه‌ای برای دیدار با نتانیاهو ندارد

السیسی برنامه‌ای برای دیدار با نتانیاهو ندارد
کد خبر : 1726604
لینک کوتاه کپی شد.

‌یک مقام اسرائیلی ‌گفت که‌ رئیس‌جمهور مصر، در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک مقام اسرائیلی ‌گفت که «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر، در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ندارد.

این در حالی است پیشتر که گزارش‌هایی مبنی بر تلاش «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل برای ترتیب دادن چنین دیداری منتشر شده بود.

این مقام توضیح داد که مصر در ماه‌های اخیر به شدت از اسرائیل به دلیل چندین مسئله مهم انتقاد کرده است، که به گفته این روزنامه، احتمال دیدار السیسی با نتانیاهو در آینده نزدیک را کاهش می‌دهد، با وجود اینکه تل آویو و واشنگتن به برگزاری نشستی بین آن‌ها ابراز علاقه کرده‌اند.

‌این مقام افزود که قاهره هنوز نگران است که اسرائیل با توجه به برنامه‌هایش برای تمرکز بر پروژه‌های اولیه بازسازی در شهر رفح در جنوب غزه، در مرز مصر، این تلاش را رد نکرده باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری