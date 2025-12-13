به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رهبر تایلند متعهد شد که به نبرد در مرز مورد مناقشه با کامبوج ادامه دهد.

وی گفت که جت‌های جنگنده این کشور امروز -شنبه- ساعاتی پس از آنکه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که برای آتش‌بس میانجیگری کرده است، به اهدافی حمله کردند.

‌نخست‌وزیر تایلند گفت که این کشور جنوب شرقی آسیا «به انجام اقدامات نظامی ادامه خواهد داد تا زمانی که دیگر هیچ آسیب و تهدیدی برای سرزمین و مردم خود احساس نکند.»

وی گفت: «می‌خواهم این را روشن کنم. اقدامات ما امروز صبح گویای همه چیز بود.»

