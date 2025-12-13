خبرگزاری کار ایران
کره‌شمالی به حضور نظامی در روسیه اذعان کرد؛ مأموریت مهندسی در سایه جنگ اوکراین

در اعترافی کم‌سابقه، رهبر کره شمالی اعلام کرد که پیونگ‌یانگ در سال جاری میلادی نیروهای نظامی خود را به منطقه کورسک در روسیه اعزام کرده تا در عملیات پاکسازی مین مشارکت کنند؛ اقدامی که بار دیگر ابعاد همکاری نظامی کره‌شمالی و روسیه در سایه جنگ اوکراین را برجسته کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، کیم جونگ‌اون، رهبر کره‌شمالی، اعلام کرد که کشورش در سال جاری نیروهایی را به منطقه کورسک روسیه اعزام کرده است تا در عملیات پاکسازی مین مشارکت کنند. این اظهارات که روز شنبه از سوی رسانه‌های رسمی کره‌شمالی منتشر شد، اعترافی نادر از سوی پیونگ‌یانگ درباره مأموریت‌های پرخطر نیروهایش در خاک روسیه به شمار می‌رود.

بر این اساس، کره‌شمالی هزاران سرباز را برای حمایت از روسیه در جنگی که نزدیک به چهار سال از آغاز آن علیه اوکراین می‌گذرد، اعزام کرده است؛ موضوعی که پیش‌تر از سوی نهادهای اطلاعاتی کره‌جنوبی و کشورهای غربی مطرح شده بود.

تحلیلگران معتقدند مسکو در مقابل این همکاری نظامی، کمک‌های مالی، فناوری، غذایی و منابع انرژی در اختیار کره‌شمالی قرار می‌دهد؛ حمایتی که به این کشور منزوی کمک می‌کند تا اثرات تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهد.

کیم جونگ‌اون در مراسم استقبال از یک یگان مهندسی بازگشته از منطقه کورسک، از نیروهای اعزامی تمجید کرد و گفت این سربازان در زمان استراحت میان عملیات‌های پاکسازی مین، «برای شهرها و روستاهای خود نامه می‌نوشتند». این سخنان به نقل از خبرگزاری رسمی کره‌شمالی (KCNA) منتشر شده است.

این خبرگزاری تصریح کرد: این یگان مهندسی طی مأموریتی ۱۲۰ روزه که از ماه اوت آغاز شد، «۹ نفر از نیروهای خود را از دست داد»؛ موضوعی که کیم آن را «ضایعه‌ای دردناک» توصیف کرد. او در سخنرانی خود در مراسمی که روز جمعه در پیونگ‌یانگ برگزار شد، به جان‌باختگان این مأموریت نشان‌های افتخار دولتی اعطا کرد تا «شجاعت آنان جاودانه شود».

کیم خطاب به سربازان گفت: «شما، افسران و سربازان، هر روز با تحمل فشارهای جسمی و روانی غیرقابل تصور، نمونه‌ای از قهرمانی جمعی را به نمایش گذاشتید.»

او همچنین از آنچه «تبدیل معجزه‌آسای یک منطقه وسیعِ پرخطر به منطقه‌ای امن در کمتر از سه ماه» خواند، تمجید کرد.

کره‌شمالی پیش‌تر تنها در ماه آوریل تأیید کرده بود که نیروهایی را برای حمایت از روسیه اعزام کرده و در جریان این مأموریت‌ها تلفات انسانی داده است.

تصاویر منتشرشده از سوی خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ‌اون را در حال در آغوش گرفتن سربازان بازگشته- که برخی از آنان روی ویلچر نشسته‌اند- در مراسم باشکوه استقبال در پیونگ‌یانگ نشان می‌دهد.

