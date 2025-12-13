خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهوری لبنان:

آماده ترسیم مرزها با سوریه هستیم/ اطلاع از سرنوشت امام موسی صدر، حق لبنانی‌هاست

رئیس‌جمهوری لبنان از آمادگی کشورش برای ترسیم مرزهای مشترک با سوریه خبر داد و اعلام کرد که حل اختلافات مربوط به مزارع شبعا می‌تواند به مرحله‌ بعد موکول شود.

به گزارش ایلنا، «ژوزف عون» رئیس‌جمهوری لبنان از آمادگی کشورش برای ترسیم مرزهای مشترک با سوریه خبر داد و اعلام کرد که حل اختلافات مربوط به مزارع شبعا می‌تواند به مرحله‌ بعد موکول شود.

عون افزود: «فرانسه نقشه‌های مربوط به مرزهای لبنان و سوریه را در اختیار ما قرار داده است و ما آماده‌ایم ترسیم این مرزها را هنگامی آغاز کنیم که طرف مقابل تصمیم بگیرد. کمیته لبنانی آماده است و می‌توانیم کمیته‌ای برای ترسیم مرزهای دریایی و کمیته دیگری برای مرزهای زمینی ایجاد کنیم»

رئیس‌جمهوری لبنان با اشاره به روابط با سوریه افزود: «روند روابط آهسته است اما در حال پیشرفت به سمت بهبود بوده و امیدواریم به نتایج مثبت برسیم».

وی در خصوص مذاکرات با اسرائیل گفت: «ما با اشغالگری مواجهیم که هر روز ما را هدف قرار می‌دهد و اسرای ما را در اختیار دارد. چگونه می‌توان این وضعیت را جز از طریق مذاکره حل کرد؟ وقتی ارتشی در جنگ به بن‌بست برسد، راه حل بعدی مذاکره است«.

 

عون درباره روابط دیپلماتیک با لیبی پس از آزادی «هانیبال قذافی» فرزند رهبر سابق حکومت لیبی تأکید کرد: «موضوع مفقود شدن امام موسى صدر باید حل شود؛ این یک حق است و لبنانی‌ها حق دارند از سرنوشت وی و همراهانش مطلع شوند».

