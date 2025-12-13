خبرگزاری کار ایران
وزیر دفاع ونزوئلا:

توقیف نفت‌کش غیرنظامی، مصداق رفتاری وقیح و بزدلانه است

وزیر دفاع ونزوئلا با محکوم‌کردن توقیف یک کشتی نفتی تجاری غیرنظامی، این اقدام را «نقض آشکار و جدی حقوق بین‌الملل» توصیف کرد و آن را مصداق «سرقت، دزدی دریایی و رفتاری وقیحانه، زشت و بزدلانه» دانست.

به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا با محکوم‌کردن توقیف یک کشتی نفتی تجاری غیرنظامی، این اقدام را «نقض آشکار و جدی حقوق بین‌الملل» توصیف کرد و آن را مصداق «سرقت، دزدی دریایی و رفتاری وقیحانه، زشت و بزدلانه» دانست.

وی تأکید کرد که این کشتی، یک شناور کاملاً غیرنظامی و تجاری بوده و توقیف آن هیچ توجیه حقوقی یا قانونی ندارد و آشکارا با اصول حقوق بین‌الملل، آزادی کشتیرانی و قواعد حاکم بر تجارت دریایی در تضاد است.

وزیر دفاع ونزوئلا افزود: «چنین اقدام‌هایی نه‌تنها حاکمیت ملی ونزوئلا را نقض می‌کند، بلکه امنیت کشتیرانی بین‌المللی را نیز تهدید کرده و نمونه‌ای خطرناک از رفتارهای غیرقانونی در آب‌های آزاد به شمار می‌رود».

وی با اشاره به اینکه این‌گونه اقدام‌ها در چارچوب فشارها و سیاست‌های خصمانه علیه کاراکاس صورت می‌گیرد، تصریح کرد: «ونزوئلا این اقدام را به‌شدت محکوم می‌کند و حق خود را برای پیگیری موضوع از تمامی مسیرهای حقوقی و بین‌المللی محفوظ می‌داند».

وزیر دفاع ونزوئلا در پایان هشدار داد که تداوم چنین رفتارهایی می‌تواند پیامدهای جدی برای ثبات و امنیت دریایی در سطح منطقه‌ای و جهانی به همراه داشته باشد.

 

