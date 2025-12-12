خبرگزاری کار ایران
خبرگزاری فرانسه گزارش داد؛

برگزاری نشست ویژه بررسی تحولات لبنان در پاریس

خبرگزاری فرانسه از برگزاری نشستی ویژه برای بررسی اوضاع لبنان در پاریس خبر داد.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری فرانسه از برگزاری نشستی ویژه برای بررسی اوضاع لبنان در پاریس خبر داد.

قرار است «العماد رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان در این نشست که برای هفته آینده برنامه‌ریزی شده است، حضور داشته باشد. برخی مقام‌های آمریکایی نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.

به گفته منابع مطلع، انتظار می‌رود هیکل روز چهارشنبه وارد پاریس شود و «مورگان اورتگاس» نماینده ویژه آمریکا نیز در نشست شرکت کند، هرچند حضور وی هنوز قطعی نشده است. علاوه بر این، حضور یک مقام سعودی نیز در این جلسه پیش‌بینی شده است.

پیش از این نشست، قرار است کمیته نظارت بر آتش‌بس لبنان جلسه‌ای جدید در تاریخ ۱۹ دسامبر برگزار کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که رژیم صهیونیستی همچنان به نقض توافق آتش‌بس در لبنان ادامه می‌دهد و با حملات و تجاوزات مکرر، حاکمیت لبنان و قوانین بین‌المللی را زیرپا می‌گذارد.

 

 

