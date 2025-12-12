اس–۴۰۰؛ مانع بازگشت ترکیه به برنامه اف–۳۵ و چالش ناتو برای آمریکا
با ادامه اختلاف ترکیه و آمریکا بر سر سامانه دفاع هوایی روسی اس–۴۰۰، مذاکرات درباره بازگشت آنکارا به برنامه جنگندههای اف–۳۵ همچنان ادامه دارد؛ ترکیه تأکید کرده که اس–۴۰۰ بخشی از سیاست دفاعی کشور است و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع ترکیه امروز ـ جمعه ـ اعلام کرد که آنکارا و واشنگتن در حال مذاکره درباره تحریمهای آمریکا و موانع بازگشت ترکیه به برنامه جنگندههای «اف–۳۵» هستند؛ با این حال، موضع ترکیه درباره حفظ سامانه دفاع هوایی روسی «اس–۴۰۰» بدون تغییر باقی مانده است.
اختلاف میان دو کشور عضو ناتو از سال 2020 آغاز شد؛ زمانی که واشنگتن ترکیه را از برنامه جنگندههای تولیدی شرکت لاکهید مارتین خارج کرد و به دلیل خرید سامانه «اس–400» که آمریکا آن را تهدیدی امنیتی میداند، تحریمهایی علیه آنکارا اعمال کرد.
توماس باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، روز چهارشنبه گفت که گفتوگوها در این زمینه همچنان ادامه دارد، اما تأکید کرد که قوانین آمریکا مانع از آن میشود که ترکیه در صورت تمایل به بازگشت به برنامه «اف–35»، سامانه «اس–400» را در اختیار داشته یا فعال نگه دارد.
وزارت دفاع ترکیه در واکنش به سخنان باراک اعلام کرد: «درخصوص سامانه دفاع هوایی اس–400 که در روزهای اخیر دوباره مطرح شده، هیچ تحول تازهای رخ نداده است.»
این وزارتخانه افزود: «بررسی پرونده جنگندههای اف–35 در چارچوب روحیه اتحاد و از طریق گفتوگوی دوجانبه و مشورت سازنده میتواند تأثیر مثبتی بر روابط دوجانبه داشته باشد.»
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، نیز هفته گذشته به رویترز گفته بود که معتقد است آنکارا و واشنگتن «بسیار زود» راهی برای لغو تحریمهای آمریکا پیدا خواهند کرد.
ایالات متحده میگوید سامانه «اس–400» تهدیدی برای جنگندههای «اف–35» و سامانههای دفاعی گستردهتر ناتو محسوب میشود، اما ترکیه این موضوع را رد میکند و اعلام کرده که سامانه «اس–400» در ساختار ناتو ادغام نخواهد شد.