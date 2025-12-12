به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «روزا ویلاویچنسیو»، وزیر خارجه کلمبیا، تأیید کرد که بوگوتا آماده است در صورت کناره‌گیری «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، تحت فشار ایالات متحده، به او پناهندگی بدهد.

از تابستان گذشته، ایالات متحده حداکثر فشار را بر کاراکاس و مادورو اعمال کرده است، که آنها را به قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند. نیروهای این کشور استقرار نظامی گسترده‌ای را در دریای کارائیب انجام داده‌اند، حملات هوایی علیه قایق‌های مظنون به قاچاقچیان انجام داده‌اند و تهدید به عملیات زمینی احتمالی کرده‌اند.

رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا، واشنگتن را به تلاش برای سرنگونی خود به منظور تصرف نفت کشورش متهم می‌کند.

وزیر خارجه کلمبیا در مصاحبه‌ای با رادیو کاراکول، به احتمال استعفای مادورو پرداخت.

وی گفت: «اگر ترک قدرت مستلزم آن باشد که مادورو به کشور دیگری نقل مکان کند یا درخواست پناهندگی کند، کلمبیا دلیلی برای امتناع نخواهد داشت.»

