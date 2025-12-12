خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه آلمان:

باید قاطعانه از اوکراین حمایت کرد

باید قاطعانه از اوکراین حمایت کرد
کد خبر : 1726413
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه آلمان با بیان این که روسیه عملیات هیبریدی خود علیه اروپا را شدت داده، تاکید کرد که باید قاطعانه از اوکراین حمایت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزیر خارجه آلمان با بیان این که روسیه عملیات هیبریدی خود علیه اروپا را شدت داده، تاکید کرد که باید قاطعانه از اوکراین حمایت کرد.

«یوهان واده‌فول» وزیر خارجه آلمان در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ در برلین که با حضور «مارک روته» دبیرکل ناتو برگزار شد، همچنین تاکید کرد: «ما باید قاطعانه از اوکراین حمایت کنیم.»

وی همچنین افزود اروپا و آمریکا نمی‌توانند در مقابل روسیه بایستند مگر اینکه متحد باشند.

وزیر خارجه آلمان ادامه داد: «ما در آلمان در حال تلاش برای رسیدن به این هدف هستیم. ما به حمایت از اوکراین ادامه خواهیم داد، از حاکمیت آن دفاع خواهیم کرد و در کنار مردم آن خواهیم ایستاد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری