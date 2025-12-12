به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزیر خارجه آلمان با بیان این که روسیه عملیات هیبریدی خود علیه اروپا را شدت داده، تاکید کرد که باید قاطعانه از اوکراین حمایت کرد.

«یوهان واده‌فول» وزیر خارجه آلمان در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ در برلین که با حضور «مارک روته» دبیرکل ناتو برگزار شد، همچنین تاکید کرد: «ما باید قاطعانه از اوکراین حمایت کنیم.»

وی همچنین افزود اروپا و آمریکا نمی‌توانند در مقابل روسیه بایستند مگر اینکه متحد باشند.

وزیر خارجه آلمان ادامه داد: «ما در آلمان در حال تلاش برای رسیدن به این هدف هستیم. ما به حمایت از اوکراین ادامه خواهیم داد، از حاکمیت آن دفاع خواهیم کرد و در کنار مردم آن خواهیم ایستاد.»

