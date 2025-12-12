سرنگونی ۹۰ پهپاد اوکراینی از سوی پدافند هوایی روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، ۹۰ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز این کشور و دریای سیاه منهدم کرده‌اند.

شهردار مسکو گفت که هشت پهپاد در حین پرواز به سمت پایتخت روسیه منهدم شده‌اند.

فرودگاه شرمتیوو مسکو در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی این حملات، پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورده است.

