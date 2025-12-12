خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرنگونی ۹۰ پهپاد اوکراینی از سوی پدافند هوایی روسیه

سرنگونی ۹۰ پهپاد اوکراینی از سوی پدافند هوایی روسیه
کد خبر : 1726396
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، ۹۰ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز این کشور و دریای سیاه منهدم کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، ۹۰ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز این کشور و دریای سیاه منهدم کرده‌اند.

 شهردار مسکو گفت که هشت پهپاد در حین پرواز به سمت پایتخت روسیه منهدم شده‌اند.

فرودگاه شرمتیوو مسکو در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی این حملات، پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری