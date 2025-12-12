ترامپ:
مشغول مذاکره در مورد خلع سلاح هستهای با مسکو و پکن هستیم
رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که واشنگتن در حال مذاکره در مورد خلع سلاح هستهای با مسکو و پکن است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که واشنگتن در حال مذاکره در مورد خلع سلاح هستهای با مسکو و پکن است و تأکید کرد که هر سه طرف به این موضوع علاقهمند هستند.
ترامپ در پاسخ به سوالات خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «یکی از مواردی که من با چین در مورد آن صحبت کردهام، خلع سلاح هستهای است. ما این موضوع را با چین و من با روسیه در مورد آن صحبت کردهام. فکر میکنم این چیزی است که همه ما میخواهیم و فکر میکنم چیزی است که روسیه نیز میخواهد.»
ترامپ پیشتر دستور داد آزمایشهای سلاحهای هستهای «همسطح» با سایر کشورهایی که گفته میشود برنامههای آزمایش هستهای دارند، انجام شود.