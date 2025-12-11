خبرگزاری کار ایران
ادعای ضدایرانی کاخ سفید در خصوص دزدی دریایی اخیر آمریکا در کارائیب

سخنگوی کاخ سفید طی ادعایی جدید درباره دزدی دریایی اخیر آمریکا در کارائیب مدعی شد که نفت‌کش ونزوئلا به دلیل انتقال نفت در بازار سیاه به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران توقیف شده است.

به گزارش ایلنا، «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید طی ادعایی جدید درباره دزدی دریایی اخیر آمریکا در کارائیب مدعی شد که نفت‌کش ونزوئلا به دلیل انتقال نفت در بازار سیاه به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران توقیف شده است.

وی با ادعای این‌که این نفت‌کش بخشی از ناوگان سایه ایران بود، گفت که وزارت دادگستری آمریکا طی یادداشتی تأیید کرده است که نفت‌کش ونزوئلا به دلیل مشمول بودن تحریم‌ها توقیف شده است. 

لویت افزود که گزینه ورود به یک جنگ تمام‌عیار با ونزوئلا در دستور کار واشنگتن قرار ندارد؛ با این حال، آمریکا قصد دارد فشارها علیه کاراکاس را از طریق توقیف و رهگیری نفتکش‌های ونزوئلایی افزایش دهد.

سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت: «رئیس‌جمهور دونالد ترامپ مصمم است جریان قاچاق نفت که برخلاف قوانین ایالات متحده انجام می‌شود را متوقف کند. اولویت ما همچنان امنیت ملی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است».

 

 

