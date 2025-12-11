اکسیوس:
نمایندگان آمریکا، اروپا و اوکراین شنبه در پاریس دیدار میکنند
به گزارش ایلنا، پایگاه «اکسیوس» گزارش داد که انتظار میرود مقامهای ارشد آمریکایی روز شنبه در پاریس با نمایندگان اوکراین، فرانسه، آلمان و انگلیس درباره طرح صلح ارائهشده توسط «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری این کشور گفتوگو کنند.
اکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشت که این نشست با هدف رسیدن به توافق درباره جزئیات طرح ترامپ برگزار میشود و در شرایطی برنامهریزی شده است که تنشها میان اروپا و آمریکا بر سر راهکار حل بحران اوکراین همچنان ادامه دارد.
اوکراین روز چهارشنبه پاسخ خود به آخرین پیشنویس طرح صلح آمریکایی را ارائه کرده است که شامل راهکارهای جدید برای حل موضوعات معلق، از جمله مسأله سرزمینها و نیروگاه هستهای زاپوریژیا بوده است.
ترامپ در هفتههای گذشته نسبت به عدم پاسخ فوری «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین به طرح صلح ابراز ناخرسندی کرده و تأکید کرده بود که انتظار داشت زلنسکی پیش از این، پیشنهادها را مطالعه کرده باشد.
همچنین، پیشتر هیأتی آمریکایی شامل «استیو ویتکاف» نماینده ویژه رئیسجمهوری آمریکا و «جرد کوشنر» داماد ترامپ، با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه دیدار کرده بودند تا مسیر اجرای طرح صلح در اوکراین را بررسی کنند.