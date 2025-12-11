روسیه مدعی تصرف کامل سیورسک شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندهان نظامی روسیه گزارش دادند که نیروهای نظامی این کشور کنترل کامل شهر سیورسک در شرق اوکراین را به دست گرفته‌اند.

این شهر ماه‌ها یکی از اهداف اصلی مسکو بوده است.

اوکراین هنوز واکنشی به این ادعا نشان نداده و خبرگزاری رویترز نیز نتوانسته این ادعا را به‌طور مستقل تأیید کند.

فرماندهان نظامی روسی اعلام کرده‌اند که تصرف سیورسک با جمعیت پیش از جنگ بیش از ۱۰ هزار نفر در استان دونتسک، گامی مهم در مسیر پیشروی به‌سوی اسلاویانسک است؛ یکی از دو شهر بزرگ در دونتسک که همچنان تحت کنترل اوکراین قرار دارد.

این فرماندهان به «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه گزارش دادند که نیروهای اوکراینی با ایجاد خطوط متعدد سنگر و استحکامات تلاش کردند از سیورسک دفاع کنند، اما ارتش روسیه با قطع مسیرهای تدارکاتی، دور زدن مواضع دفاعی و انجام حملات هدفمند، کنترل این شهر را به دست گرفت.

پوتین خطاب به فرماندهان گفت: «ما می‌دانیم دشمن با ایجاد منطقه‌ای مستحکم در اطراف سیورسک و داخل شهر، امیدوار بود نیروهای ما در عملیات تصرف دچار فرسایش شوند و پیشروی‌مان متوقف شود».

وی ادامه داد: «اما دشمن ناکام ماند و شما به تمام اهدافی که تعیین کرده بودید، رسیدید. تبریک می‌گویم».