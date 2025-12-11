خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روسیه مدعی تصرف کامل سیورسک شد

روسیه مدعی تصرف کامل سیورسک شد
کد خبر : 1726265
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندهان نظامی روسیه گزارش دادند که نیروهای نظامی این کشور کنترل کامل شهر سیورسک در شرق اوکراین را به دست گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندهان نظامی روسیه گزارش دادند که نیروهای نظامی این کشور کنترل کامل شهر سیورسک در شرق اوکراین را به دست گرفته‌اند.

این شهر ماه‌ها یکی از اهداف اصلی مسکو بوده است.

اوکراین هنوز واکنشی به این ادعا نشان نداده و خبرگزاری رویترز نیز نتوانسته این ادعا را به‌طور مستقل تأیید کند.

فرماندهان نظامی روسی اعلام کرده‌اند که تصرف سیورسک با جمعیت پیش از جنگ بیش از ۱۰ هزار نفر در استان دونتسک، گامی مهم در مسیر پیشروی به‌سوی اسلاویانسک است؛ یکی از دو شهر بزرگ در دونتسک که همچنان تحت کنترل اوکراین قرار دارد.

این فرماندهان به «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه گزارش دادند که نیروهای اوکراینی با ایجاد خطوط متعدد سنگر و استحکامات تلاش کردند از سیورسک دفاع کنند، اما ارتش روسیه با قطع مسیرهای تدارکاتی، دور زدن مواضع دفاعی و انجام حملات هدفمند، کنترل این شهر را به دست گرفت.

پوتین خطاب به فرماندهان گفت: «ما می‌دانیم دشمن با ایجاد منطقه‌ای مستحکم در اطراف سیورسک و داخل شهر، امیدوار بود نیروهای ما در عملیات تصرف دچار فرسایش شوند و پیشروی‌مان متوقف شود».

وی ادامه داد: «اما دشمن ناکام ماند و شما به تمام اهدافی که تعیین کرده بودید، رسیدید. تبریک می‌گویم».

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری