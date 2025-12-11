خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غزه در آستانه فاجعه قرن؛ سیل و سرما هزاران آواره را دوباره بی‌خانمان کرد

غزه در آستانه فاجعه قرن؛ سیل و سرما هزاران آواره را دوباره بی‌خانمان کرد
کد خبر : 1726244
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دفاع مدنی غزه انسبت به تشدید بحران انسانی در نوار غزه هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «محمود بصل« سخنگوی دفاع مدنی غزه انسبت به تشدید بحران انسانی در نوار غزه هشدار داد.

وی تأکید کرد: «کسی که از بمباران اسرائیل جان سالم به در برده، اکنون از سرما و فرسودگی می‌میرد»، آن هم در حالی که تجاوزات رژیم اسرائیل ادامه دارد و هیچ مداخله مؤثر بین‌المللی برای نجات غیرنظامیان مشاهده نمی‌شود.

بصل با اشاره به خطرات بازگشت آوارگان به خانه‌هایی که هدف حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، از ساکنان خواست در صورت مشاهده هرگونه ترک‌خوردگی یا نشست در بنا، فوراً محل را تخلیه کنند.

وی وضعیت فعلی را «فاجعه حقیقی» توصیف کرد و گفت که بارش‌های شدید و غرق‌شدن چادرهای آوارگان موجب موج گسترده تازه‌ای از جابه‌جایی اجباری شده است.

سخنگوی دفاع مدنی تصریح کرد که جامعه بین‌المللی تاکنون هیچ گامی برای نجات ساکنان غزه برنداشته و خواستار ورود فوری کانکس‌ها و سرپناه‌های موقت به غزه شد تا از یک فاجعه قریب‌الوقوع جلوگیری شود.

وی هشدار داد: «غزه در صورت عدم مداخله فوری، با بزرگ‌ترین عقب‌گرد انسانی قرن بیست‌ویکم روبه‌رو خواهد شد».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری