غزه در آستانه فاجعه قرن؛ سیل و سرما هزاران آواره را دوباره بیخانمان کرد
سخنگوی دفاع مدنی غزه انسبت به تشدید بحران انسانی در نوار غزه هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «محمود بصل« سخنگوی دفاع مدنی غزه انسبت به تشدید بحران انسانی در نوار غزه هشدار داد.
وی تأکید کرد: «کسی که از بمباران اسرائیل جان سالم به در برده، اکنون از سرما و فرسودگی میمیرد»، آن هم در حالی که تجاوزات رژیم اسرائیل ادامه دارد و هیچ مداخله مؤثر بینالمللی برای نجات غیرنظامیان مشاهده نمیشود.
بصل با اشاره به خطرات بازگشت آوارگان به خانههایی که هدف حملات اسرائیل قرار گرفتهاند، از ساکنان خواست در صورت مشاهده هرگونه ترکخوردگی یا نشست در بنا، فوراً محل را تخلیه کنند.
وی وضعیت فعلی را «فاجعه حقیقی» توصیف کرد و گفت که بارشهای شدید و غرقشدن چادرهای آوارگان موجب موج گسترده تازهای از جابهجایی اجباری شده است.
سخنگوی دفاع مدنی تصریح کرد که جامعه بینالمللی تاکنون هیچ گامی برای نجات ساکنان غزه برنداشته و خواستار ورود فوری کانکسها و سرپناههای موقت به غزه شد تا از یک فاجعه قریبالوقوع جلوگیری شود.
وی هشدار داد: «غزه در صورت عدم مداخله فوری، با بزرگترین عقبگرد انسانی قرن بیستویکم روبهرو خواهد شد».