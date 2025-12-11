خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سابق سرویس اطلاعاتی پاکستان به ۱۴ سال زندان محکوم شد

رئیس سابق سرویس اطلاعاتی پاکستان به ۱۴ سال زندان محکوم شد
کد خبر : 1726164
لینک کوتاه کپی شد.

دادگاهی در پاکستان رئیس سابق سرویس اطلاعاتی این کشور را به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، ارتش پاکستان اعلام کرد که یک دادگاه نظامی امروز -پنجشنبه- رئیس سابق سازمان اطلاعات پاکستان را به ۱۴ سال زندان محکوم کرد. 

این حکم بیش از یک سال پس از آغاز روند دادگاه نظامی علیه این مقام اطلاعاتی سابق برای اتهامات متعدد از جمله مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و نقض قانون اسرار رسمی، صادر شده است.

ارتش پاکستان د ربیانیه‌ای اعلام کرد: «دادگاه نظامی عمومی میدانی، ژنرال بازنشسته فیض حمید، مدیر کل سابق اطلاعات بین سرویس‌ها را بر اساس قانون ارتش پاکستان در طول مراحل دادرسی‌ای که ۱۵ ماه به طول انجامید، محاکمه کرد».

در این بیانیه تصریح شد: «متهم به چهار اتهام مربوط به مشارکت در فعالیت‌های سیاسی، نقض قانون اسرار رسمی که به امنیت و منافع کشور آسیب می‌رساند، سوءاستفاده از اختیارات و منابع دولتی و ایجاد ضرر و زیان غیرقانونی به افراد محاکمه شد». 

بر اساس بیانیه منتشر شده، فرمانده سابق سرویس اطلاعاتی می‌تواند به حکم اعتراض کند.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری