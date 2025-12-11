رئیس سابق سرویس اطلاعاتی پاکستان به ۱۴ سال زندان محکوم شد

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، ارتش پاکستان اعلام کرد که یک دادگاه نظامی امروز -پنجشنبه- رئیس سابق سازمان اطلاعات پاکستان را به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.

این حکم بیش از یک سال پس از آغاز روند دادگاه نظامی علیه این مقام اطلاعاتی سابق برای اتهامات متعدد از جمله مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و نقض قانون اسرار رسمی، صادر شده است.

ارتش پاکستان د ربیانیه‌ای اعلام کرد: «دادگاه نظامی عمومی میدانی، ژنرال بازنشسته فیض حمید، مدیر کل سابق اطلاعات بین سرویس‌ها را بر اساس قانون ارتش پاکستان در طول مراحل دادرسی‌ای که ۱۵ ماه به طول انجامید، محاکمه کرد».

در این بیانیه تصریح شد: «متهم به چهار اتهام مربوط به مشارکت در فعالیت‌های سیاسی، نقض قانون اسرار رسمی که به امنیت و منافع کشور آسیب می‌رساند، سوءاستفاده از اختیارات و منابع دولتی و ایجاد ضرر و زیان غیرقانونی به افراد محاکمه شد».

بر اساس بیانیه منتشر شده، فرمانده سابق سرویس اطلاعاتی می‌تواند به حکم اعتراض کند.





