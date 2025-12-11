سرگردانی هواپیمای پاشینیان در سفر به روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌ها به نقل از کانال تلگرامی بازا گزارش دادند که هواپیمای «نیکول پاشینیان»، نخست‌وزیر ارمنستان، به دلیل بسته بودن حریم هوایی نتوانست در مسکو فرود بیاید و به یک فرودگاه جایگزین هدایت شد.

به گفته بازا، هواپیمای پاشینیان با شماره پرواز ACJ۳۱۹ تقریباً یک ساعت بر فراز منطقه توِر در شمال مسکو در انتظار اجازه فرود بود، اما اجازه فرود به آن داده نشد.

این هواپیما سرانجام به فرودگاه پولکوو در سن پترزبورگ هدایت شد و حدود ساعت ۱ بامداد در آنجا فرود آمد.

