خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرگردانی هواپیمای پاشینیان در سفر به روسیه

سرگردانی هواپیمای پاشینیان در سفر به روسیه
کد خبر : 1726111
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها گزارش دادند که هواپیمای نخست‌وزیر ارمنستان، به دلیل بسته بودن حریم هوایی نتوانست در مسکو فرود بیاید.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌ها به نقل از کانال تلگرامی بازا گزارش دادند که هواپیمای «نیکول پاشینیان»، نخست‌وزیر ارمنستان، به دلیل بسته بودن حریم هوایی نتوانست در مسکو فرود بیاید و به یک فرودگاه جایگزین هدایت شد.

به گفته بازا، هواپیمای پاشینیان با شماره پرواز ACJ۳۱۹ تقریباً یک ساعت بر فراز منطقه توِر در شمال مسکو در انتظار اجازه فرود بود، اما اجازه فرود به آن داده نشد.

این هواپیما سرانجام به فرودگاه پولکوو در سن پترزبورگ هدایت شد و حدود ساعت ۱ بامداد در آنجا فرود آمد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری