دیدار گوترش با ولیعهد عربستان

«محمد بن سلمان بن عبدالعزیز»، ولیعهد و نخست وزیر عربستان در ریاض پایتخت این کشور با «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، دیدار و با یکدیگر آخرین تحولات منطقه ای را بررسی کردند.

بن سلمان و گوترش در این دیدار، آخرین تحولات و اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی و راه‌های حمایت از تلاش‌هایی را که منجر به تقویت امنیت و ثبات جهانی می‌شود، مورد بررسی قرار دادند.

