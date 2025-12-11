خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار گوترش با ولیعهد عربستان

دیدار گوترش با ولیعهد عربستان
کد خبر : 1726109
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل سازمان ملل با ولیعهد عربستان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، دبیرکل سازمان ملل با ولیعهد عربستان دیدار کرد. 

«محمد بن سلمان بن عبدالعزیز»، ولیعهد و نخست وزیر عربستان در ریاض پایتخت این کشور با «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، دیدار و با یکدیگر آخرین تحولات منطقه ای را بررسی کردند.

بن سلمان و گوترش در این دیدار، آخرین تحولات و اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی و راه‌های حمایت از تلاش‌هایی را که منجر به تقویت امنیت و ثبات جهانی می‌شود، مورد بررسی قرار دادند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری