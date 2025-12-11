دیدار گوترش با ولیعهد عربستان
دبیرکل سازمان ملل با ولیعهد عربستان دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، دبیرکل سازمان ملل با ولیعهد عربستان دیدار کرد.
«محمد بن سلمان بن عبدالعزیز»، ولیعهد و نخست وزیر عربستان در ریاض پایتخت این کشور با «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، دیدار و با یکدیگر آخرین تحولات منطقه ای را بررسی کردند.
بن سلمان و گوترش در این دیدار، آخرین تحولات و اوضاع منطقهای و بینالمللی و راههای حمایت از تلاشهایی را که منجر به تقویت امنیت و ثبات جهانی میشود، مورد بررسی قرار دادند.