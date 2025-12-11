شکار پهپادی روسیه در دونتسک؛ خمپارهاندازهای اوکراینی هدف قرار گرفتند
وزارت دفاع روسیه از انهدام تیم خمپارهانداز و تجهیزات نظامی اوکراین در منطقه کنستانتینوفکا در دونتسک خبر داد؛ این عملیات با استفاده از پهپادهای رزمی و توپخانه گروه «نیروهای جنوب» انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یگانهای پهپادی و توپخانهای گروه «نیروهای جنوب» موفق شدند در منطقه کنستانتینوفکا واقع در جمهوری خلق دونتسک، یک تیم خمپارهانداز، یک کامیون کوچک و یک سامانه رباتیک زمینی متعلق به نیروهای اوکراینی را شناسایی و منهدم کنند.
در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: «در جریان یک عملیات شناسایی هوایی در نزدیکی شهر کنستانتینوفکا، اپراتورهای پهپاد محل شلیک دو سرباز اوکراینی را شناسایی کردند که از خمپاره ۱۲۰ میلیمتری برای حمله به مواضع روسیه استفاده میکردند. تیم خمپارهانداز با شلیک دقیق منهدم شد.
وزارت دفاع روسیه همچنین افزود: پهپادهای رزمی گروه نیروهای جنوب، حین گشتزنی در مناطق تحت مسئولیت خود در شرق کونستانتینوفکا، یک کامیون کوچک و یک سامانه رباتیک زمینی اوکراینی را مشاهده و منهدم کردند.
بر اساس این گزارش، عملیات ویژه نظامی روسیه که از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده، با هدف حفاظت از ساکنان دونباس صورت گرفته است؛ مردمی که به گفته روسیه طی سالها توسط دولت کییف تحت ظلم و تهدید قرار گرفتهاند.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که نیروهایش در جریان این عملیات، حمله متقابل اوکراین را که با حمایت مالی و نظامی گسترده ناتو و برخی کشورهای غربی انجام شد، خنثی کرده و تجهیزات بسیاری از جمله تانکهای آلمانی «لئوپارد ۲»، زرهپوشهای آمریکایی و بریتانیایی و دیگر تانکها و خودروهای زرهی که توسط کشورهای عضو ناتو در اختیار اوکراین قرار گرفتهاند را منهدم کردهاند.