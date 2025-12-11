خبرگزاری کار ایران
وزیر جنگ آمریکا تصویری از دوران جوانی‌اش در عراق منتشر کرد

وزیر جنگ آمریکا، تصویری از خود در دوران خدمت نظامی طی حمله به عراق منتشر کرد؛ تصویری که او ۲۰ سال پیش در بغداد و پیش از عملیات فرود هوایی ارتش آمریکا گرفته بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، روز چهارشنبه تصویری از خود در دوران خدمتش در ارتش این کشور طی حمله به عراق منتشر کرد.

در این تصویر، هگست با لباس نظامی در کنار چند نظامی دیگر آمریکایی دیده می‌شود. او در توضیح تصویر نوشت: «این عکس حدود ۲۰ سال پیش در بغداد گرفته شد، درست پیش از عملیات فرود هوایی ارتش آمریکا..»

وزیر جنگ آمریکا افزود: «این مردان، مأموریت ما و برادری میان ما، همیشه در ذهنم حاضر است و هر روز به یاد آن‌ها هستم.»

پیت هگست از سال ۲۰۰۳ به ارتش آمریکا پیوست و سال‌ها به‌عنوان افسر در عملیات‌های ژاپن، عراق، افغانستان و گوانتانامو خدمت کرد. او در طول دوران خدمت، درجات مختلف نظامی را طی کرد و سرانجام در سال ۲۰۲۱ خدمت نظامی خود را به پایان رساند.

ثبت نام آلپاری