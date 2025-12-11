ترامپ: ترکیب شورای صلح غزه سال آینده معرفی میشود
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که اسامی رهبران جهان برای شرکت در «شورای صلح» غزه اوایل سال آینده میلادی معرفی خواهد شد؛ اقدامی که بخشی از تلاشهای واشنگتن برای پیشبرد توافق آتشبس با حماس و اجرای مرحله دوم طرح جامع غزه محسوب میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در نشست خبری در کاخ سفید توضیح داد که تعدادی از رهبران جهان مایل به پیوستن به «شورای صلح» در غزه هستند که در چارچوب توافق آتشبس ناپایدار میان اسرائیل و حماس ایجاد شده است.
ترامپ افزود که شخصا برای پیشبرد طرح خود وارد عمل شده و قرار است مرحله دوم آن از ۲۹ دسامبر در مجموعه مارالاگو در فلوریدا با حضور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، آغاز شود.
پیشبینی میشود عبد الفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، نیز در این جلسات شرکت کند تا طرح جنبه منطقهای پیدا کند و نقش اصلی در بازسازی و حفظ ثبات ایفا کند.
این طرح آمریکایی شامل ۲۰ بند است که ترامپ آن را دستاورد شخصی خود میداند؛ از جمله آتشبس، عقبنشینی اسرائیل به «خط زرد» و تبادل اسرای زندانی و کشتهها با حماس. تأخیر در اجرای مرحله دوم، به گفته ترامپ، میتواند دستاوردهای مرحله اول را تهدید کند.