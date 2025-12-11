خبرگزاری کار ایران
مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌های سوریه را لغو کرد

مجلس نمایندگان آمریکا لایحه چند صد میلیارد دلاری نظامی را تصویب کرد؛ طرحی که لغو تحریم‌ها علیه سوریه موسوم به «تحریم‌های سزار» را نیز شامل می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه، لایحه سالانه «اختیارات دفاع ملی» برای سال مالی ۲۰۲۶ به ارزش نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار را با اکثریت آرا تصویب کرد.

این لایحه گسترده شامل مقررات و بودجه در حوزه‌های مختلف از جمله سوریه، اوکراین، منطقه آسیا-اقیانوسیه، اروپا، عراق و عملیات ادعایی مقابله با مواد مخدر است. براساس این مصوبه، تحریم‌های «قانون سزار» علیه دولت بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، لغو شد.

در بخش اوکراین، ۴۰۰ میلیون دلار برای سال ۲۰۲۶، و ۴۰۰ میلیون دلار دیگر برای سال ۲۰۲۷ در قالب کمک‌های امنیتی به این کشور اختصاص یافته است. برای منطقه آسیا-اقیانوسیه، تأمین کامل بودجه همکاری امنیتی با تایوان به ارزش یک میلیارد دلار، راه‌اندازی برنامه مشترک پهپادی و سامانه‌های بدون سرنشین میان پنتاگون و تایوان و حفظ حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی آمریکایی در کره جنوبی پیش‌بینی شده است.

این لایحه همچنین ممنوعیت کاهش نیروهای آمریکا در اروپا به کمتر از ۷۶ هزار نفر برای بیش از ۴۵ روز را تصویب کرده است. علاوه بر این، مجوزهای استفاده از نیروی نظامی مرتبط با جنگ‌های سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ در عراق لغو شده است.

همچنین یک میلیارد دلار برای عملیات ضد مواد مخدر، از جمله مقابله با قاچاق دریایی اختصاص یافته است.

پس از تصویب در مجلس نمایندگان، این لایحه برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس سنا ارسال شده و سپس جهت امضا در اختیار رئیس‌جمهور آمریکا قرار خواهد گرفت.

