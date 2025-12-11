«پیام بازدارندگی»؛ روسیه و چین آسمان ژاپن را به صحنه نمایش قدرت تبدیل کردند

به گزارش ایلنا به نقل از وال‌استریت ژورنال، روسیه و چین یک گشت هوایی مشترک هشت‌ساعته نزدیک به حریم هوایی ژاپن و کره‌جنوبی انجام دادند؛ اقدامی که کارشناسان آن را نمایشی از قدرت در زمان حساسی می‌دانند که با هدف بهره‌برداری از تنش‌های چین و ژاپن بر سر تایوان صورت گرفته و در توکیو موجی از نگرانی ایجاد کرده است.

طبق این گزارش، این عملیات که پیام‌های استراتژیک مشخصی داشت، شامل دو فروند بمب‌افکن روسی از نوع «تو-۹۵» و دو فروند بمب‌افکن چینی از نوع «اچ-۶» بود که توسط هشت جنگنده چینی «جی-۱۶» و یک هواپیمای هشدار اولیه روسی «ای-۵۰» همراهی می‌شدند.

منابع مطلع اعلام کردند که ژاپن این پرواز مشترک بمب‌افکن‌ها را نمایشی از قدرت و توان نظامی می‌بیند، به‌ویژه که این اقدام پس از اظهارات سانای تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، انجام شد که احتمال مشارکت توکیو در هرگونه درگیری پیرامون تایوان را مطرح کرده بود؛ جزیره‌ای که چین آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند.

کارشناسان معتقدند اقدام روسیه و چین، تلاشی برای تحمیل واقعیت‌های جدید در توازن قدرت منطقه‌ای است و با استفاده از تنش ژاپن و چین، پیام بازدارنده‌ای سیاسی ارسال می‌کند.

در جریان این ماموریت، بمب‌افکن‌های روسی از تنگه تسوشیما که ژاپن و کره‌جنوبی را به هم متصل می‌کند عبور کردند، سپس بمب‌افکن‌های چینی در دریای شرقی چین به آن‌ها پیوستند و مسیر خود را نزدیک به جزیره اوکیناوا و تا فاصله حدود ۳۷۵ مایلی از توکیو ادامه دادند. ژاپن و کره جنوبی نیز جنگنده‌هایی برای پایش پرواز و اطمینان از عدم نقض حریم هوایی خود اعزام کردند.

وزارت دفاع ژاپن این گشت‌های هوایی مشترک را نشانه‌ای از تشدید تنش‌ها و تهدید مستقیم امنیت ملی دانست، و شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن، تأکید کرد که هدف این تحرکات، نمایش قدرت علیه کشورش است.

چین و روسیه نیز اعلام کردند که این گشت‌ها بخشی از همکاری‌های نظامی منظم است، به قوانین بین‌المللی پایبند هستند و وارد حریم هوایی هیچ کشوری نشده‌اند و هدف آن اجرای «طرح همکاری نظامی ۲۰۲۵» است و علیه هیچ طرف ثالثی نیست.

جورج گلاس، سفیر آمریکا در ژاپن، حمایت کشورش از توکیو را اعلام کرد، اما مقامات ارشد آمریکا، از جمله دونالد ترامپ، به‌طور علنی موضع بی‌طرفانه اتخاذ کردند. گزارش وال‌استریت ژورنال حاکی است که ترامپ از تاکایچی خواسته است چین را درخصوص تایوان تحریک نکند، موضوعی که دولت ژاپن آن را تکذیب کرده است.

ناظران معتقدند انتخاب این شیوه توسط روسیه و چین بخشی از تلاش آن‌ها برای بهره‌برداری از بحران دیپلماتیک مرتبط با تایوان به منظور تثبیت حضور نظامی و بازتعریف معادلات قدرت در دریای شرقی چین و غرب اقیانوس آرام است، امری که در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها در منطقه به سطحی بی‌سابقه رسیده و می‌تواند تعادل امنیتی شرق آسیا را تحت تأثیر قرار دهد.

