به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، چهارشنبه‌شب خواستار پایان مداخله غیرقانونی و خشونت‌آمیز آمریکا در این کشور شد؛ مداخله‌ای که از ماه اوت تاکنون با استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکایی در دریای کارائیب همراه بوده و به تازگی منجر به توقیف یک نفتکش ونزوئلایی شده است.

مادورو در سخنرانی خود در تظاهرات حزب حاکم در کاراکاس – که همزمان با مراسم اعطای جایزه نوبل صلح در اسلو برگزار شد – خطاب به هوادارانش تأکید کرد: «ما از ونزوئلا خواستار پایان مداخله غیرقانونی و خشونت‌آمیز دولت آمریکا در کشورمان و آمریکای لاتین هستیم و در این خواسته مصر باقی می‌مانیم.»

مادورو همچنین تأکید کرد که ونزوئلا «در صورت لزوم آماده مقابله با امپراتوری آمریکا» است و تنها حزب حاکم قادر است «صلح، ثبات و توسعه هماهنگ ونزوئلا، آمریکای جنوبی و منطقه کارائیب» را تضمین کند.

دلسی رودریگس، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز تصریح کرد: «هیچ‌کس به دروغ‌های آمریکا برای توجیه تجاوز به ونزوئلا اعتقاد ندارد و کشور ما تسلیم نخواهد شد و وارد مذاکره نخواهد شد». وی افزود که مردم ونزوئلا آماده‌اند برای دفاع از خود و منابعشان مبارزه کنند.

ونزوئلا دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان است و روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. با این حال، به دلیل تحریم‌های آمریکا، بخش عمده تولید نفت این کشور از طریق شرکت دولتی نفت به قیمت‌های بسیار پایین به پالایشگاه‌های چین صادر می‌شود.

پیش از این، دو فروند هواپیمای جنگی آمریکایی بر فراز خلیج ونزوئلا پرواز کردند؛ اقدامی که نزدیک‌ترین حضور نظامی هوایی آمریکا به حریم هوایی ونزوئلا از آغاز کارزار فشار واشنگتن محسوب می‌شود.

همچنین واشنگتن حضور نظامی خود در منطقه را به بالاترین سطح در چند دهه گذشته رسانده و حملات هوایی علیه قایق‌هایی که مظنون به قاچاق مواد مخدر هستند را در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده است.

