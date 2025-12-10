مقام ارشد نظامی بنین:
فرانسه در شکست کودتای اخیر مشارکت داشت
یک مقام ارشد نظامی در بنین اعلام کرد که فرانسه با اعزام یگانهایی از نیروهای ویژه خود، ارتش این کشور را در خنثیسازی تلاش نافرجام برای کودتا که روز یکشنبه گذشته رخ داد، همراهی کرده است
سرهنگ «دیودونه دجیمون تفودجری» فرمانده گارد جمهوری بنین، در گفتوگویی تلفنی گفت: «ارتش بنین با شجاعت قابل توجهی وارد عمل شد و طی تمام روز با مهاجمان درگیر بود».
وی افزود که پس از بازپسگیری کنترل اوضاع، «نیروهای ویژه فرانسه که از آبیجان ـ در ساحل عاج ـ وارد شده بودند، در عملیات جستوجو و پاکسازی مشارکت کردند«.
پیشتر ریاستجمهوری فرانسه اعلام کرده بود که پاریس «در چارچوب یک اقدام منطقهای که با مشارکت نیجریه و حملات هوایی این کشور علیه کودتاچیان همراه بود، از دولت بنین حمایت کرده است».
یکی از مشاوران «امانوئل ماکرون» رئیسجمهوری فرانسه نیز بدون اینکه استقرار نیروهای این کشور را تأیید یا رد کند، گفته بود که پاریس بنا به درخواست دولت بنین، «قابلیتهای نظارتی، اطلاعاتی و پشتیبانی لجستیکی» در اختیار این کشور گذاشته است.
این تحولات در حالی رخ داده که منطقه غرب آفریقا طی سالهای اخیر شاهد سلسلهای از کودتاها، از جمله در نیجر و بورکینافاسو، بوده است؛ رخدادهایی که به کاهش نفوذ فرانسه در مستعمرات پیشینش منجر شده است.
تفودجری که شخصاً فرماندهی مقابله با حمله به محل اقامت «پاتریس تالون»رئیسجمهوری بنین در ساعات اولیه روز یکشنبه را برعهده داشت، شمار مهاجمان را «حدود ۱۰۰ نفر» برآورد کرد. وی گفت که کودتاچیان «از امکانات گستردهای از جمله خودروهای زرهی» برخوردار بودند، اما با وجود اتکایشان به «غافلگیری»، نتوانستند حمایت واحدهای دیگر را جلب کنند.
وی با اشاره به ورود سریع یگانهای کمکی ارتش گفت که این نیروها در بازپسگیری نقاط حساس پایتخت، نقش تعیینکنندهای داشتند.
تفودجری افزود که زمانی که مهاجمان در یک پادگان واقع در منطقه مسکونی پناه گرفتند، «حملات هوایی نیجریه و پشتیبانی نیروهای ویژه فرانسه» به بنین کمک کرد تا از تلفات غیرنظامیان جلوگیری شود.
این مقام نظامی، بدون ارائه آمار رسمی تلفات، تأکید کرد که مهاجمان «پس از درگیری سنگین در نزدیکی محل اقامت رئیسجمهوری، با کشتهها و زخمیهای خود عقبنشینی کردند».
وی گفت: «سناریوی بسیار بدتری در پیش بود، اما ما وظیفه خود را بهعنوان سربازان وفادار جمهوری انجام دادیم».
مقامهای بنین اعلام کردند که تاکنون دستکم ۱۲ نظامی در ارتباط با این کودتا بازداشت شدهاند و احتمال میرود رهبر اصلی کودتاچیان به توگو گریخته باشد.
پس از یک روز تنش در کوتونو، پایتخت بنین، تالون که قرار است پس از دو دوره ریاستجمهوری در آوریل آینده از قدرت کنارهگیری کند، اعلام کرد که «اوضاع کاملاً تحت کنترل است».
بنین با وجود رشد قابل توجه اقتصادی در دهه گذشته، بنین با افزایش حملات در شمال کشور و انتقاد از گرایشهای اقتدارگرایانه دولت مواجه بوده است.
روز گذشته نیز صدها نفر از هواداران تالون در پایتخت تظاهرات کرده و ضمن محکوم کردن تلاش برای کودتا، حمایت خود را از رئیسجمهوری اعلام کردند. رسانههای فرانسوی گزارش دادند که در انتخابات پیشرو، «روموالد وادانی« وزیر دارایی، محتملترین گزینه برای جانشینی تالون خواهد بود؛ انتخاباتی که در آن حزب اصلی مخالفان کنار گذاشته شده است.