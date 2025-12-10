خبرگزاری کار ایران
پسکوف:

به دنبال صلح پایدار هستیم نه آتش‌بس

به دنبال صلح پایدار هستیم نه آتش‌بس
سخنگوی کاخ کرملین گفت که روسیه به دنبال توافق آتش‌بس پایدار در اوکراین است نه علاقه‌ای به آتش‌بس ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، بار دیگر بر تعهد روسیه به صلح پایدار در اوکراین و عدم علاقه‌اش مسکو به آتش‌بس تاکید کرد.

پسکوف امروز -چهارشنبه- در بیانیه‌ای مطبوعاتی اظهار داشت: «اولویت اصلی مسکو دست‌یابی به صلح پایدار در اوکراین است که در توافق‌نامه‌های امضا شده مستند شده باشد».

وی اظهار داشت: «مسکو هنوز در مورد بیانیه زلنسکی در مورد انتخابات ریاست جمهوری اوکراین با واشنگتن صحبت نکرده است».

وی تاکید کرد: «روسیه در حال تلاش برای صلح با اوکراین است، نه آتش‌بس».

 

