به گزارش ایلنا به نقل از «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، بار دیگر بر تعهد روسیه به صلح پایدار در اوکراین و عدم علاقه‌اش مسکو به آتش‌بس تاکید کرد.

پسکوف امروز -چهارشنبه- در بیانیه‌ای مطبوعاتی اظهار داشت: «اولویت اصلی مسکو دست‌یابی به صلح پایدار در اوکراین است که در توافق‌نامه‌های امضا شده مستند شده باشد».

وی اظهار داشت: «مسکو هنوز در مورد بیانیه زلنسکی در مورد انتخابات ریاست جمهوری اوکراین با واشنگتن صحبت نکرده است».

وی تاکید کرد: «روسیه در حال تلاش برای صلح با اوکراین است، نه آتش‌بس».

انتهای پیام/