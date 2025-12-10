ایندپندنت گزارش داد:
بررسی اطلاعات شخصی گردشگران پیش از ورود به آمریکا
رسانهها از طرحی گزارش دادند که بر اساس آن تمامی اطلاعات شخصی و شبکههای اجتماعی گردشگران پیش از ورود به آمریکا بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ایندپندنت، براساس طرح جدیدی که توسط نیروهای مرزی ایالات متحده در حال بررسی است، تمامی گردشگران پیش از اجازه ورود به ایالات متحده باید تحت غربالگری رسانههای اجتماعی شوند.
این اقدام که توسط گمرک و حفاظت مرزی پیشنهاد شده، برای هر کسی که قصد بازدید دارد، چه نیاز به ویزا داشته باشد و چه نداشته باشد، اعمال خواهد شد.
طبق اطلاعیهای که روزگذشته -سهشنبه در دفتر ثبت فدرال آمریکا منتشر شد، گردشگران خارجی باید اطلاعات رسانههای اجتماعی خود را از پنج سال گذشته ارائه دهند.
ارائه این اطلاعات «اجباری» خواهد بود و سایر جزئیات از جمله آدرسهای ایمیل و شماره تلفنهای استفاده شده در پنج سال گذشته و همچنین نام، آدرس، شماره تلفن و تاریخ تولد اعضای خانواده نیز الزامی خواهد بود.